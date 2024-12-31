شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب العالمى يرتفع 540 دولارا منذ بداية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد الذهب العالمي خلال عام 2024 تغيرات دراماتيكية جعلته محور اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين، حيث سجل سلسلة من الارتفاعات التاريخية في سعره نتيجة تضافر عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية والسياسات النقدية المتغيرة، ليتزايد عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن.

وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال عام 2024 بنسبة 26% ليربح قرابة 540 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات هذا العام عند 2062 دولار للأونصة في طريقه إلى انهاء تداولات العام فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وخلال عام 2024 سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة في شهر أكتوبر بعد سلسلة صعود استمرت 4 أشهر متتالية، وذلك قبل أن يتراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

مجمل الطلب العالمي على الذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 باستثناء تداولات الذهب في البورصات سجل 3259 طن منخفضاً بنسبة 2.7% عن الطلب العالمي خلال نفس الفترة من عام 2023 وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي.

كما سجلت البنوك المركزية العالمية مشتريات للذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بمقدار 693.6 طن بانخفاض بنسبة 16.8% عن المشتريات خلال نفس الفترة من عام 2023، ولكن مجلس الذهب العالمي أشار أن المشتريات خلال 2024 تظل قياسية بالرغم من ذلك.