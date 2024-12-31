شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر»: بيع قطعة أرض ضمن مشروع في مكة المكرمة بـ1.35 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

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وأفادت بأن الصفقة تأتي بهدف تنفيذ خطة الشركة بشأن تحسين هيكل رأس المال عبر خفض مديونية الشركة وتمويل المشاريع القائمة.

ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.

ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل: لسداد أحد القروض وتمويل المشاريع القائمة. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم، عقدا مع شركة درة طيبة للاستثمار، لبيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 7,503.37 متر مربع، ضمن مشروعها بمدينة مكة المكرمة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة الصفقة 1.350 مليار ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية وأتعاب السعي.وأوضحت أن بيان القيمة الدفترية للأصل 432،324،711 ريال شاملة قيمة التطوير.وأفادت بأن الصفقة تأتي بهدف تنفيذ خطة الشركة بشأن تحسين هيكل رأس المال عبر خفض مديونية الشركة وتمويل المشاريع القائمة.ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية للشركة بعد إتمام الصفقة.ونوهت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل: لسداد أحد القروض وتمويل المشاريع القائمة.