شكرا لقرائتكم خبر عن «إم بي سي»: شركة تابعة توقع اتفاقية خدمات مع «صلة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، اتفاقية خدمات بين شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة إم بي سي ميديا السعودية المحدودة، وشركة صلة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تقديم خدمات إنتاج وإدارة حفل جوائز Joy Awards لعام 2025م في المملكة العربية السعودية، وهو حفل منظم من قبل الهيئة العامة للترفيه.
وأضافت أن قيمة الاتفاقية تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لعام 2023م.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم إم بي سي ميديا بتقديم خدمات إنتاج وإدارة حفل جوائز Joy Awards والذي سيقام في 18 يناير 2025، وستقوم صلة بتمويل حفل جوائز Joy Awards ودفع قيمة الميزانية المتفق عليها التي تشمل تكاليف الحفل (شاملة الأتعاب) مقابل الخدمات.
وأفادت بأن الاتفاقية تبدأ في تاريخ 19 نوفمبر 2024م وتنتهي في 31 يناير2025م.
وسينعكس الأثر المالي للاتفاقية في النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
وأضافت أن الطلب لتقديم خدمات بناء على اتفاقية رئيسية لتقديم الخدمات القائمة بين شركة إم بي سي منطقة حرة وشركة آرا الدولية للإنتاج والمفصح عنها سابقا في نشرة إصدار الشركة.
وتبلغ قيمة طلب الخدمة 92,000,000 دولار (ما يعادل 345 مليون ريال)، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتقوم شركة إم بي سي منطقة حرة وغيرها من الشركات التابعة للشركة بموجب طلب الخدمة بتقديم خدمات التشغيل والبث لمحطات الراديو والخدمات التقنية وخدمات إنتاج المحتوى والتسويق والترويج وتطوير العلامات التجارية وادارة قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية.
ويخضع طلب الخدمة لشروط وأحكام الاتفاقية الرئيسية لتقديم الخدمات المبرمة بتاريخ 01 أغسطس 2018م بين شركة إم بي سي منطقة حرة وشركة آرا الدولية للإنتاج المفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأفادت بأن مدة العقد: 12 شهرا.
وسينعكس الأثر المالي لطلب الخدمة في النتائج المالية لعام 2024م.
وقالت إن شركة آرا الدولية للإنتاج تعد طرف ذو علاقة. رئيس مجلس إدارة الشركة مالك لحصة قدرها %50 من شركة آرا الدولية القابضة مع شركة الاستدامة القابضة التي تمتلك حصة قدرها %50، وتمتلك شركة آرا الدولية القابضة كامل حصص شركة آرا الدولية للإنتاج.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لغرض تقديم خدمات إنتاج وإدارة حفل جوائز Joy Awards لعام 2025م في المملكة العربية السعودية، وهو حفل منظم من قبل الهيئة العامة للترفيه.
وأضافت أن قيمة الاتفاقية تتجاوز (%10) من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة لعام 2023م.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم إم بي سي ميديا بتقديم خدمات إنتاج وإدارة حفل جوائز Joy Awards والذي سيقام في 18 يناير 2025، وستقوم صلة بتمويل حفل جوائز Joy Awards ودفع قيمة الميزانية المتفق عليها التي تشمل تكاليف الحفل (شاملة الأتعاب) مقابل الخدمات.
وأفادت بأن الاتفاقية تبدأ في تاريخ 19 نوفمبر 2024م وتنتهي في 31 يناير2025م.
وسينعكس الأثر المالي للاتفاقية في النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
طلب خدمة من «آرا الدولية»وأعلنت شركة مجموعة إم بي سي تلقي شركة إم بي سي منطقة حرة (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل)، اليوم، طلب خدمة من شركة آرا الدولية للإنتاج الفني والدعاية والإعلان المحدودة.
وأضافت أن الطلب لتقديم خدمات بناء على اتفاقية رئيسية لتقديم الخدمات القائمة بين شركة إم بي سي منطقة حرة وشركة آرا الدولية للإنتاج والمفصح عنها سابقا في نشرة إصدار الشركة.
وتبلغ قيمة طلب الخدمة 92,000,000 دولار (ما يعادل 345 مليون ريال)، غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وتقوم شركة إم بي سي منطقة حرة وغيرها من الشركات التابعة للشركة بموجب طلب الخدمة بتقديم خدمات التشغيل والبث لمحطات الراديو والخدمات التقنية وخدمات إنتاج المحتوى والتسويق والترويج وتطوير العلامات التجارية وادارة قنوات تلفزيونية ومنصات رقمية.
ويخضع طلب الخدمة لشروط وأحكام الاتفاقية الرئيسية لتقديم الخدمات المبرمة بتاريخ 01 أغسطس 2018م بين شركة إم بي سي منطقة حرة وشركة آرا الدولية للإنتاج المفصح عنها في نشرة إصدار الشركة.
وأفادت بأن مدة العقد: 12 شهرا.
وسينعكس الأثر المالي لطلب الخدمة في النتائج المالية لعام 2024م.
وقالت إن شركة آرا الدولية للإنتاج تعد طرف ذو علاقة. رئيس مجلس إدارة الشركة مالك لحصة قدرها %50 من شركة آرا الدولية القابضة مع شركة الاستدامة القابضة التي تمتلك حصة قدرها %50، وتمتلك شركة آرا الدولية القابضة كامل حصص شركة آرا الدولية للإنتاج.