شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تؤكد تصنيف «الإعادة السعودية» في الفئة A3 مع نظرة مستقبلية إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" تأكيد وكالة التصنيف الإئتماني الدولية موديز على تصنيفها في الفئة A3 للقوة المالية للتأمين بنظرة مستقبلية إيجابية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعكس تصنيف القوة المالية لشركة إعادة عوامل شملت:

1. قوة مكانتها السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية باعتبارها الشركة السعودية الوحيدة المختصة بإعادة التأمين، فضلاً عن حضورها المتنامي في أسواقها المستهدفة في الشرق الأوسط و آسيا وأفريقيا.

2. موقعها المتميز في السوق السعودي نظرا لأحقية الحصول على جزء من أقساط التأمين التي تسندها شركات التأمين الرئيسية في السوق.

3. قوة جودة الأصول التي تتجلى في محفظة استثماراتها المحافظة.

4. كفاية رأس المال الجيدة، سواء من ناحية مستويات رأس المال او من ناحية التعرض المحدود لمخاطر الكوارث الطبيعية.

5. المرونة المالية القوية وعدم وجود رافعة مالية، والوصول الجيد لأسواق رأس المال في المملكة العربية السعودية نظرا لتواجد الشركة في سوق الأسهم السعودية ، بالإضافة إلى وجود قاعدة مستثمرين واسعة النطاق.

وتعكس النظرة الإيجابية توقعات موديز بأن الأعمال التجارية والمالية لشركة "إعادة" من المرجح أن تتحسن بشكل كبير خلال الأشهر ال 12-18 المقبلة، مصحوبة بزيادة في رأس المال ومدعومة ببيئة تشغيلية مواتية ومبادرات حكومية لدعم نمو صناعة التأمين المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز اتفاقية الاكتتاب الاستراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة مكانة الشركة التجارية والمالية ودعم خططها للنمو محليا ودوليا.