الاقتصاد

«المطاحن الحديثة:» سداد مبكر وجزئي من تمويل «الأهلي السعودي» بـ95 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية على السداد المبكر والجزئي من تمويل المرابحة الحالي مع البنك الأهلي السعودي بمقدار 95 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يأتي ذلك بهدف تحسين استخدام السيولة النقدية، وتعزيز الكفاءة المالية وتقليل التكاليف.
وتعكس هذه الخطوة الأداء المالي القوي للشركة، وستنعكس إيجابياً على نتائج الشركة المالية. ​​
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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