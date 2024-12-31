شكرا لقرائتكم خبر عن «المطاحن الحديثة:» سداد مبكر وجزئي من تمويل «الأهلي السعودي» بـ95 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية على السداد المبكر والجزئي من تمويل المرابحة الحالي مع البنك الأهلي السعودي بمقدار 95 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك بهدف تحسين استخدام السيولة النقدية، وتعزيز الكفاءة المالية وتقليل التكاليف.
وتعكس هذه الخطوة الأداء المالي القوي للشركة، وستنعكس إيجابياً على نتائج الشركة المالية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يأتي ذلك بهدف تحسين استخدام السيولة النقدية، وتعزيز الكفاءة المالية وتقليل التكاليف.
وتعكس هذه الخطوة الأداء المالي القوي للشركة، وستنعكس إيجابياً على نتائج الشركة المالية.