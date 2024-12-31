الاقتصاد

«إس تي سي»: نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمارلـ«الكيان الجديد»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات (إس تي سي) نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار تحت ملكية الكيان الجديد.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 22 أبريل الماضي، توقيعها اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كلا من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.
وقالت الشركة: إنها استكملت إجراءات بيع حصة 51% من أسهم إس تي سي في شركة توال للصندوق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتجارية اللازمة.
وأفادت بأنه سيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024م.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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