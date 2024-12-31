شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي»: نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمارلـ«الكيان الجديد» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) نقل ملكية شركة لتيس الذهبية للاستثمار تحت ملكية الكيان الجديد.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 22 أبريل الماضي، توقيعها اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كلا من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.
وقالت الشركة: إنها استكملت إجراءات بيع حصة 51% من أسهم إس تي سي في شركة توال للصندوق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتجارية اللازمة.
وأفادت بأنه سيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024م.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 22 أبريل الماضي، توقيعها اتفاقيات مع صندوق الاستثمارات العامة لبيع حصة من أسهمها في شركة أبراج الاتصالات (توال) ودمج أعمال كلا من شركة توال وشركة لتيس الذهبية للاستثمار.
وقالت الشركة: إنها استكملت إجراءات بيع حصة 51% من أسهم إس تي سي في شركة توال للصندوق وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية والتجارية اللازمة.
وأفادت بأنه سيترتب على ذلك تسجيل مكاسب جوهرية ستظهر ضمن النتائج المالية السنوية لعام 2024م.