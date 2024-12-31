شكرا لقرائتكم خبر عن «سليمان الحبيب» تعلن تطورات أعمال مشروع مستشفى المحمدية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، إنجاز تنفيذ أعمال المشروع الإنشائية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمتطلبات التشغيلية، في مشروع مستشفى المحمدية في محافظة جدة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أنجزت توصيل وإطلاق خدمات المياه والتيار الكهربائي وتشغيل نظام التكييف في المشروع، واكتمال أعمال توريد المتطلبات التشغيلية للمشروع من المواد بما في ذلك الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي والانتهاء من استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية لمتطلبات التشغيل المرحلية للمشروع.
وكانت الشركة قد أعلنت عن مشروع مستشفى المحمدية الواقع في حي المحمدية في محافظة جدة والمُعلن في التقرير السنوي للعام المالي 2023م لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والمنشور على موقع تداول.
وكانت الشركة قد أشارت إلى موعد استكمال تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والمعلن في عام 2024م وفق ما ورد في التقرير.
ونوهت المجموعة ببدء أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية الأولية لعناصر المشروع بما في ذلك أنظمة التكييف والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السلامة وفق المعايير ذات العلاقة، وكذلك بدء أعمال تركيب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي في المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024م.
ووتتوقع المجموعة أن تستمر أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية لعناصر المشروع وأعمال التأثيث خلال الربع الأول من العام المالي 2025م تمهيداً للحصول على التراخيص ومن ثم تشغيل المشروع آخذاً في الإعتبار التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد وحجم وضخامة أعمال المشروع.
وبحسب الشركة، فإن من غير المتوقع أن يترتب على الإطار الزمني لمراحل الاختبارات التجريبية والتأثيث تأخيراً جوهرياً على الوقت المُعلن عنه لبدء تشغيل المشروع.
وتتوقع المجموعة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية ذات العلاقة. كما تشير المجموعة إلى عدم وجود أثر مالي أو تكاليف إضافية نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م.
هذا وسيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع فى حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
وأعلنت المجموعة عن إنجاز تنفيذ أعمال المشروع الإنشائية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمتطلبات التشغيلية، وتوصيل وإطلاق خدمات المياه والتيار الكهربائي وتشغيل نظام التكييف في المشروع، واكتمال أعمال توريد المتطلبات التشغيلية للمشروع من المواد بما في ذلك الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي والانتهاء من استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية لمتطلبات التشغيل المرحلية للمشروع.
وتُشير المجموعة إلى بدء أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية الأولية لعناصر المشروع بما في ذلك أنظمة التكييف والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السلامة وفق المعايير ذات العلاقة، وكذلك بدء أعمال تركيب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي في المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024م.
وتتوقع المجموعة أن تستمر أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية لعناصر المشروع وأعمال التأثيث خلال الربع الأول من العام المالي 2025م تمهيداً للحصول على التراخيص ومن ثم تشغيل المشروع آخذاً في الإعتبار التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد وحجم وضخامة أعمال المشروع.
ومع هذا فمن غير المتوقع أن يترتب على الإطار الزمني لمراحل الاختبارات التجريبية والتأثيث تأخيراً جوهرياً على الوقت المُعلن عنه لبدء تشغيل المشروع، حيث تتوقع المجموعة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية ذات العلاقة.
وترجع أسباب التأخير غير الجوهري إلى التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد، وحجم أعمال المشروع.
ولا توجد تكاليف إضافية نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م، فيما لا يوجد أثر مالي نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إنها أنجزت توصيل وإطلاق خدمات المياه والتيار الكهربائي وتشغيل نظام التكييف في المشروع، واكتمال أعمال توريد المتطلبات التشغيلية للمشروع من المواد بما في ذلك الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي والانتهاء من استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية لمتطلبات التشغيل المرحلية للمشروع.
وكانت الشركة قد أعلنت عن مشروع مستشفى المحمدية الواقع في حي المحمدية في محافظة جدة والمُعلن في التقرير السنوي للعام المالي 2023م لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية والمنشور على موقع تداول.
وكانت الشركة قد أشارت إلى موعد استكمال تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والمعلن في عام 2024م وفق ما ورد في التقرير.
ونوهت المجموعة ببدء أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية الأولية لعناصر المشروع بما في ذلك أنظمة التكييف والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السلامة وفق المعايير ذات العلاقة، وكذلك بدء أعمال تركيب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي في المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024م.
ووتتوقع المجموعة أن تستمر أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية لعناصر المشروع وأعمال التأثيث خلال الربع الأول من العام المالي 2025م تمهيداً للحصول على التراخيص ومن ثم تشغيل المشروع آخذاً في الإعتبار التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد وحجم وضخامة أعمال المشروع.
وبحسب الشركة، فإن من غير المتوقع أن يترتب على الإطار الزمني لمراحل الاختبارات التجريبية والتأثيث تأخيراً جوهرياً على الوقت المُعلن عنه لبدء تشغيل المشروع.
وتتوقع المجموعة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية ذات العلاقة. كما تشير المجموعة إلى عدم وجود أثر مالي أو تكاليف إضافية نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م.
هذا وسيتم الإفصاح عن أية تطورات جوهرية أخرى تخص المشروع فى حينه وفق الأنظمة ذات العلاقة.
مستشفى في محافظة الخرجوإشارةً إلى إعلان شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية المنشور على موقع تداول بتاريخ 1442/09/20هــ الموافق 2021/05/02م بخصوص اعتماد مجلس إدارتها مشروع إنشاء مستشفى جديد في محافظة الخرج. وإشارةً إلى موعد استكمال تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والمُعلن في عام 2024م وفق ما ورد في إعلان المجموعة؛ تُعلن المجموعة عن آخر التطورات المتعلقة ببدأ تشغيل المشروع.
وأعلنت المجموعة عن إنجاز تنفيذ أعمال المشروع الإنشائية والأعمال الكهربائية والميكانيكية للمتطلبات التشغيلية، وتوصيل وإطلاق خدمات المياه والتيار الكهربائي وتشغيل نظام التكييف في المشروع، واكتمال أعمال توريد المتطلبات التشغيلية للمشروع من المواد بما في ذلك الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي والانتهاء من استقطاب الكوادر الطبية والتمريضية لمتطلبات التشغيل المرحلية للمشروع.
وتُشير المجموعة إلى بدء أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية الأولية لعناصر المشروع بما في ذلك أنظمة التكييف والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأنظمة السلامة وفق المعايير ذات العلاقة، وكذلك بدء أعمال تركيب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والأثاث غير الطبي في المشروع خلال الربع الرابع من العام المالي 2024م.
وتتوقع المجموعة أن تستمر أعمال الاختبارات التجريبية للمتطلبات التشغيلية لعناصر المشروع وأعمال التأثيث خلال الربع الأول من العام المالي 2025م تمهيداً للحصول على التراخيص ومن ثم تشغيل المشروع آخذاً في الإعتبار التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد وحجم وضخامة أعمال المشروع.
ومع هذا فمن غير المتوقع أن يترتب على الإطار الزمني لمراحل الاختبارات التجريبية والتأثيث تأخيراً جوهرياً على الوقت المُعلن عنه لبدء تشغيل المشروع، حيث تتوقع المجموعة بدء تشغيل المشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص النظامية ذات العلاقة.
وترجع أسباب التأخير غير الجوهري إلى التحديات اللوجيستية في المنطقة وتأثيرها على سلاسل التوريد، وحجم أعمال المشروع.
ولا توجد تكاليف إضافية نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م، فيما لا يوجد أثر مالي نتيجة عدم تشغيل المشروع في عام 2024م.