شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«التعاونية للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج تأمين مشغلي النقـل والخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج التأميني مقدم لفئة عملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي ( F-TAWU-1-C-24-122).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المنتج التأميني مقدم لفئة عملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي ( F-TAWU-1-C-24-122).