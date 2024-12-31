شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«التعاونية للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي ( F-TAWU-1-C-24-122).

الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج تأمين مشغلي النقـل والخدمات اللوجستية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن المنتج التأميني مقدم لفئة عملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي ( F-TAWU-1-C-24-122).