الاقتصاد

الموافقة لـ«التعاونية للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«التعاونية للتأمين» على تسويق وبيع منتج لها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت الشركة التعاونية للتأمين، اليوم، موافقة هيئة التأمين النهائية على تسويق وبيع منتج تأمين مشغلي النقـل والخدمات اللوجستية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن المنتج التأميني مقدم لفئة عملاء المجموعات في المملكة العربية السعودية.
ونوهت باعتماد المنتج بالرقم التعريفي ( F-TAWU-1-C-24-122).
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