شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي آخر أيام عام 2024 على ارتفاع 0.3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12036 نقطة.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 5.764 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 335.184 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.157 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 167 شركة ارتفعت أسهم 167 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 63، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الرياض ريت، والبابطين، والبحر الأحمر، والإعادة السعودية، ورسن، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، صدق، والباحة، والكيميائية، وجمجوم فارما، والصقر للتأمين، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 31475 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم نحو 63.553 مليون ريال.

ووفقا لتداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.793 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 58.948 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 44 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 106 شركات مدرجة في السوق الموازية.