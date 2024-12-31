شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تبوك الزراعية» ترفض تعديل النظام الأساس للشركات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تبوك للتنمية الزاعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمنعقد، مساء أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. عدم الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـصلاحيات المجلس.
3. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي - رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
4. عدم الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بتعيين العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم.
5. عدم الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت وطريقته في الجمعيات.
