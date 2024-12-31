شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور» توقع اتفاقيات تمويل لمحطة طاقة رياح في مصر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكوا باور اتفاقيات تمويل لمحطة طاقة رياح في محافظة السويس بجمهورية مصر العربية بقدرة إنتاجية تبلغ 1,100 ميجاواط.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.13 مليار ريال.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 70%.
وأفادت بأن تاريخ الحصول على التمويل 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وأشارت إلى أن الجهة الممولة: مجموعة من المؤسسات المالية التنموية قامت بتمويل الدين الأساسي ( البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية، صندوق أوبك للتنمية الدولية، الشركة العربية للاستثمارات البترولية).
ونوهت بتمويل الدين الأساسي من قبل بنك ستاندر تشارترد والبنك العربي وذلك من خلال هيكلة التمويل "ب" المقدم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
ولفتت إلى أن قيمة التمويل 2,638 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 20 عاما.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية وضمانات التطوير.
وذكرت أن الهدف من التسهيلات: تمويل لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح بجمهورية مصر العربية بقدرة إنتاجية تبلغ 1,100 ميجاواط.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.13 مليار ريال.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 70%.
وأفادت بأن تاريخ الحصول على التمويل 1446-06-29 الموافق 2024-12-30.
وأشارت إلى أن الجهة الممولة: مجموعة من المؤسسات المالية التنموية قامت بتمويل الدين الأساسي ( البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، الجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية، صندوق أوبك للتنمية الدولية، الشركة العربية للاستثمارات البترولية).
ونوهت بتمويل الدين الأساسي من قبل بنك ستاندر تشارترد والبنك العربي وذلك من خلال هيكلة التمويل "ب" المقدم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.
ولفتت إلى أن قيمة التمويل 2,638 مليار ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 20 عاما.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري والسيولة الاحتياطية وضمانات التطوير.
وذكرت أن الهدف من التسهيلات: تمويل لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح بجمهورية مصر العربية بقدرة إنتاجية تبلغ 1,100 ميجاواط.