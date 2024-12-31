شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتراجع 17 جنيها.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب توقعات سعر الذهب اليوم الثلاثاء بالتعاملات الصباحية مع توقعات سعر الذهب اليوم نحو التذبذب، عقب تراجع سعر الذهب العالمي عند 2608 دولارات، ويتغير سعر الذهب في مصر وفقاً لعدد من العوامل منها البورصة العالمية وعوامل العرض والطلب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4243 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3713 جنيهاً

عيار 18 يسجل 3183 جنيهاً

الجنيه الذهب 29690 جنيهاً



ماذا ينتظر السوق العالمي ؟



و ينصب تركيز الأسواق خلال الفترة القادمة على التحولات الكبيرة في السياسة الأمريكية بما في ذلك التعريفات الجمركية المحتملة، وإلغاء القيود التنظيمية والتغييرات الضريبية التي قد يتم تطبيقها بمجرد تولي دونالد ترامب وإدارته الجديدة الرئاسة في يناير 2025.



البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بخفض أسعار الفائدة خلال آخر 3 اجتماعات لتصل إجمالي عمليات الخفض إلى 100 نقطة أساس في عام 2024. ولكن أشار البنك الفيدرالي في اجتماعه الأخير أنه قد يقلل من عمليات خفض الفائدة في 2025 بسبب استقرار معدلات التضخم وإمكانية ارتفاع التضخم في ظل قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة.