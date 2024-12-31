شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن.. تطورات أسعار الفراخ والبيض في آخر يوم بعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر اخر تطورات يشهدها سوق الفراخ البيضاء والبيض فى مصر خلال الفترة، حيث استقرت الأسعار بصورة ملحوظة خلال اخر يوم فى عام 2024.

كشف سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة فى الغرفة التجارية بالجيزة، استقرار أسعار البيض فى الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 و165 جنيها مقابل 190 جنيهاً قبل شهرين.

وأرجع سامح السيد، هذه التطورات إلى السماح بدخول كميات كبيرة من البيض المستورد مما ساهم فى الحد من المضاربات وحدوث تراجعاً ملحوظاً مؤخراً فى السعر النهائى للمستهلكين.

وعن أسعار الفراخ البيضاء، أشار سامح السيد أن الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل 70 إلى 71 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتى 90 جنيها.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.