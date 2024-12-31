شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. متوسط الطن 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب العام الجديد 2025 ما تزال أسعار الحديد مستقرة حسب شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، ويبلغ متوسط بيع الطن نحو 40 ألف جنيه.

وسط حالة من الاستقرار لسعر الحديد ، علي نفس سعره خلال الشهر الجارى لدي الشركات والموزعين، ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

واستقر سعر الحديد اليوم الثلاثاء 31 -12-2024 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاي 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.