شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024.. استقرار بكل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة القصابين في الغرفة التجارية آخر تطورات أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، لتسجل اللحوم ثباتاً في جميع محافظات الجمهورية عند نقاط سعرية متقاربة مع استمرار توافر معروض ضخم من كافة أنواع اللحوم مما ينعكس على استقرار القطاع، حيث يسجل أقل سعر كيلو عند 290 جنيها في منافذ أمان.

ويسجل كيلو اللحوم مستويات تبدأ من 290 جنيها وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان ويصل 310 جنيهات لبعض قطعيات اللحوم المميزة وفي بعض المنافذ يختلف السعر وفق حجم الدهون، وهناك قطعيات معينة سعرها يتجاوز هذه المستويات.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و 420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها الي 490 جنيها.

وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة في القاهرة بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.