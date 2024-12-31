شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات الهاتف المحمول بمصر تتجاوز 112 مليون مشترك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول حجم الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول إلى 112.39 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 111.12 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2024، و105.75 مليون اشتراك بنهاية أكتوبر 2023.

هذا الارتفاع في أعداد الاشتراكات يعكس استمرارية النمو في قطاع الاتصالات في مصر، ويعزز من استثمارات الشركات العاملة في هذا المجال في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة.

وتشير الأرقام إلى أن الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول شهدت زيادة ملحوظة على مدار العام، حيث تواصل شركات الاتصالات الكبرى في مصر، مثل "اورانج" و"فودافون" و"إي آند" و"وي"، توسيع شبكاتها وتحسين جودة خدماتها لتلبية الطلب المتزايد من المستخدمين.

تزامن النمو في أعداد الاشتراكات مع التوسع في استخدام تكنولوجيا الجيل الرابع 4G، إضافة إلى التحضيرات لإطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في المستقبل القريب، كما شهدت السوق المصرية تطورا في الخدمات الرقمية مثل الدفع الإلكتروني، والتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية، التي تعتمد بشكل كبير على خدمات الهاتف المحمول.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر من خلال تنفيذ مشروعات كبيرة تهدف إلى تحسين جودة الشبكات وتوسيع نطاق تغطيتها في المناطق النائية، كما تعمل الوزارة على تحديث اللوائح التنظيمية لتسهيل دخول مشغلين جدد إلى السوق، بما يسهم في زيادة التنافسية وتقديم خدمات مبتكرة للمستهلكين.