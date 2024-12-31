شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 في 5 بنوك رئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 بالبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.



ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "Cib"

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

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