شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 28 مليون مواطن مستفيد من المشروع القومى لتنمية الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

اكد تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن دمج الوزارتين ساهم فى تعزيز جهود تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتكامل مع الشركاء الدوليين



وأوضح التقرير أن تم تخصيص 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، بعد. مستفيدين 28 مليون مواطن من خدمات المشروع القومى لتنمية الأسرة حتى أكتوبر 2024

ورصد التقرير النتائج الإيجابية التى حققها المشروع على مستوى النمو السكاني وتمكين المرأة، موضحا انه تم تنفيذ 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادى للمرأة ساهم فى خلق 120 ألف فرصة عمل عبر إتاحة المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة



وأكد التقرير أن الوزارة تولى أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتى تتضمن: التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمي، والتحول الرقمى والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعى.



وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة فى إدارة ومتابعة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتى تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.



واكد التقرير على رصد الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح فى هذا المشروع؛ وفى مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة.

ومتابعا التقرير أن المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق عددًا من النجاحات وأوجه التقدم فى مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادى للمرأة. وأشارت إلى أن إجمالى أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر ٢٠٢٤ بلغ نحو 28 مليون مواطن/مواطنة (٩٠٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافى والتوعوى ٦٦٪، فى حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادى نحو ٣١٫٥٪.