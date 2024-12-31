شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار باقات "فليكس" من فودافون.. أكبر نظام محمول في مصر من حيث عدد المشتركين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة فودافون مصر، أنظمة محاسبة متنوعة لعملائها على استخدام خدمات الاتصالات والإنترنت، من بينها نظام "فيلكس"، والذي يعد أكبر نظام محاسبة لخدمات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين، ويتجاوز أكثر من 20 مليون مشترك.

وأرسلت الشركة، خلال الأيام القليلة الماضية، رسائل لعملائها، تخطرهم فيها بزيادة أسعار باقات أنظمة "فيلكس" لتتراوح من 40 إلى 260 جنيهًا، وتتيح الباقات اشتراكات في تطبيقات WATCH IT وشاهد VIP وأنغامي بلس عربي، إضافة إلى وحدات (فيلكس) للاستخدام في الاتصال بشبكات أخرى وتصفح مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتس اب".

فيلكس 40

يقدم نظام (فيلكس 40) عدد 1000 وحدة (فيلكس) بقيمة 40 جنيهًا شهريًا، هذا بالإضافة إلى تطبيقي فيسبوك وواتساب.

ويحاسب المشترك في هذا النظام بخصم 1 فيلكس من الرصيد مقابل دقيقتين لأي رقم "فيلكس" أو دقيقة لأرقام فودافون الأخرى، و5 فيلكس مقابل دقيقة لكل الشبكات أو لخطوط الأرضي، و1 فيلكس مقابل رسالة لكل الشبكات، وبالنسبة لخدمات الإنترنت يحاسب 1 فيلكس مقابل استخدام 1 ميجابايت.

فيلكس 60

يقدم نظام (فيلكس 60) عدد 2000 وحدة (فيلكس) بقيمة 60 جنيهًا شهريًا، هذا بالإضافة إلى تطبيقات فيسبوك وواتساب، واشتراك في WATCH IT بإعلانات حصريًا في رمضان.

ويحاسب المشترك في هذا النظام بخصم 1 فيلكس من الرصيد مقابل دقيقتين لأي رقم "فيلكس" أو دقيقة لأرقام فودافون الأخرى، و5 فيلكس مقابل دقيقة لكل الشبكات أو لخطوط الأرضي، و1 فيلكس مقابل رسالة لكل الشبكات، وبالنسبة لخدمات الإنترنت يحاسب 1 فيلكس مقابل استخدام 1 ميجابايت.

فيلكس 90

يقدم نظام (فيلكس 90) عدد 3000 وحدة (فيلكس) بقيمة 90 جنيهًا شهريًا، هذا بالإضافة إلى تطبيقات فيسبوك وواتساب، واشتراك في WATCH IT، وأنغامي بلس عربي، وشاهد VIP موبايل.

ويحاسب المشترك في هذا النظام بخصم 1 فيلكس من الرصيد مقابل دقيقتين لأي رقم "فيلكس" أو دقيقة لأرقام فودافون الأخرى، و5 فيلكس مقابل دقيقة لكل الشبكات أو لخطوط الأرضي، و1 فيلكس مقابل رسالة لكل الشبكات، و10 فليكس مقابل ثانية واحدة لكل المكالمات الدولية، إضافة إلى خاصة فليكس فاميلي بإضافة فرد من العائلة على الباقة لإجراء 500 دقيقة، وبالنسبة لخدمات الإنترنت يحاسب 1 فيلكس مقابل استخدام 1 ميجابايت.

فيلكس 130

يقدم نظام (فيلكس 130) عدد 5500 وحدة (فيلكس) بقيمة 130 جنيهًا شهريًا، هذا بالإضافة إلى تطبيقات فيسبوك وواتساب، واشتراك في WATCH IT، وأنغامي بلس عربي، وشاهد VIP موبايل.

ويحاسب المشترك في هذا النظام بخصم 1 فيلكس من الرصيد مقابل دقيقتين لأي رقم "فيلكس" أو دقيقة لأرقام فودافون الأخرى، و5 فيلكس مقابل دقيقة لكل الشبكات أو لخطوط الأرضي، و1 فيلكس مقابل رسالة لكل الشبكات، و10 فليكس مقابل ثانية واحدة لكل المكالمات الدولية، إضافة إلى خاصة فليكس فاميلي بإضافة فرد من العائلة على الباقة لإجراء 500 دقيقة، وبالنسبة لخدمات الإنترنت يحاسب 1 فيلكس مقابل استخدام 1 ميجابايت.

فيلكس 260

يقدم نظام (فيلكس 260) عدد 13 ألف وحدة (فيلكس) بقيمة 260 جنيهًا شهريًا، هذا بالإضافة إلى تطبيقات فيسبوك وواتساب، واشتراك في WATCH IT، وأنغامي بلس عربي، وشاهد VIP موبايل.

ويحاسب المشترك في هذا النظام بخصم 1 فيلكس من الرصيد مقابل دقيقتين لأي رقم "فيلكس" أو دقيقة لأرقام فودافون الأخرى، و5 فيلكس مقابل دقيقة لكل الشبكات أو لخطوط الأرضي، و1 فيلكس مقابل رسالة لكل الشبكات، و10 فليكس مقابل ثانية واحدة لكل المكالمات الدولية، إضافة إلى خاصة فليكس فاميلي بإضافة فردين من العائلة على الباقة لإجراء 750 دقيقة، وبالنسبة لخدمات الإنترنت يحاسب 1 فيلكس مقابل استخدام 1 ميجابايت.