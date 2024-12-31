شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31 - 12 – 2024 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة نشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتحديثاتها أولا بأول.
وجاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:
سعر الدولار اليوم
50.78 جنيه للشراء.
50.88 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
52.71 جنيه للشراء.
53.21 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
63.68 جنيه للشراء.
64.14 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
164.04 جنيه للشراء.
165.17 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى اليوم
13.49 جنيه للشراء.
13.55 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.81 جنيه للشراء.
13.85 جنيه للبيع.
سعر الريال القطري اليوم
12.88 جنيه للشراء.
13.95 جنيه للبيع.
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