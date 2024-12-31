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وجاءت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31-12-2024، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة نشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتحديثاتها أولا بأول.

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 31 - 12 – 2024 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية