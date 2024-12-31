شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 31 -12-2024.. السعر مستقر والان مع تفاصيل الخبر

غدا يبدا العام الجديد حيث ينتظر قطاع البناء والتشييد تحديد الأسعار الجديدة لمواد البناء ومنها الأسمنت ومن المتوقع استقرار أسعاره الفترة المقبلة خلال شهر يناير 2025 حيث يعد الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات، ومن حسن الطالع توافره بكميات كبيرة تساهم في استقرار سعره.

على ارض الواقع استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 31 -12-2024 فى الأسواق، في ظل الوفرة فى المنتج، مسجلا نحو 3200 جنيه للمستهلك وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفقا لسعر هذا الشهر، حيث تراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

ويعد الاسمنت من اهم الصادرات المصرية وفى مصر ما يزال الاسمنت يحافظ على استقراره السعري في الأسواق مع توافر المعروض حيث يتم استخراج الحجر الجيري والطفلة من المحاجر عن طريق المتفجرات ذات التأثير المحدود على البيئة بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها CEMEX مصر وبمجرد استخراج الصخور الضخمة، يتم نقلها إلى الكسارات عن طريق الشاحنات أو عن طريق سير ناقل، كما يتم نقل الحجر عن طريق الشاحنات العملاقة إلى الكسارات، حيث يتم تقليل حجم الأحجار ليصل إلى حوالي 5-7 سم.