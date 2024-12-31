شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. اعرف أهم المستجدات والان مع تفاصيل الخبر

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، رغم ضعف حجم التعاملات قبل نهاية العام، بلغت نسبتها %1.7% لخام برنت و %1.6% لخام غرب تكساس الأمريكي.



اسعار النفط

وأشار التقرير ،أن أهم العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام تضمنت انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 4.2 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر سبتمبر الماضي وهو نحو 416.8 مليون برميل، تزامناً مع تكثيف مصافي التكرير نشاطها لتلبية الطلب القوي على الوقود خلال عطلات نهاية العام.

وتابع التقرير،ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى حوالي 21.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى مسجل له منذ شهر أكتوبر 2023.ط وأيضارفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد في الصين - أكبر مستورد عالمي للنفط، في ظل التوجه نحو تكثيف التحفيز المالي الحكومي خلال عام 2025 بالموافقة على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 411 مليار دولار، لدعم الاقتصاد المتعثر.

أما فيما يتعلق بالعوامل الرئيسية التي ساهمت في الحد من ارتفاع أسعار النفط الخام فتضمنت تراجع مخاوف نقص الإمدادات النفطية إلى أوروبا، على خلفية تقارير عن إعادة تشغيل خط أنابيب دروجبا الذي ينقل النفط من روسيا وكازاخستان إلى كل من المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا، عقب توقفه بسبب مشاكل فنية في محطة ضخ روسية وارتفاع الدولار الأمريكي وسط توقعات متفائلة بشأن تعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025، ليصبح النفط أكبر تكلفة بالعملات الأخرى، وهو ما قد يضر بالطلب على النفط.