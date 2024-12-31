شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سعر ومواصفات السيارة هافال h6 2025 بالسوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قام وكيل هافال في مصر بإطلاق طراز h6 موديل 2025 في السوق المحلية ، وذلك من قبل شركة جي بي غبور أوتو الوكيل المعتمد ، واليكم احدث اسعار السيارة " هافال H6 HEV فيس لفت " والذي يصل إلى مليون و795 ألف جنيه مصري .



تأتي السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1.5 لتر

عزم الدوران يبلغ نحو 233 نيوتن لكل متر كحد أقصى

كذلك ناقل الحركة أوتوماتيك بمعدل 7 سرعات



اما عن سعر ومواصفات مواصفات " هافال H6 " فقط وليست الفيس لفت فهي تأتي بمحرك سعته تصل إلى 1.5 لتر.

عزم الدوران للسيارة يبلغ نحو 230 نيوتن.

هذه السيارة مدعمة بنظام الجر الأمامي لنقل القوة للعجلات من الأمام.

نوضح لكم سعر سيارة " هافال H6 " بفئاتها المتنوعة وهي كالتالي:

الفئة الأولى 1.400.000 جنيه مصري.

الفئة الثانية 1.520.000 جنيه مصري.

الفئة الثالثة 1.550.000 جنيه مصري.

وعن الفئة الرابعة والاخيرة من سيارة هافال H6 موديل 2025 الجديدة فهي تقدم للسوق المصرية بسعر مليون و680 ألف جنيه .