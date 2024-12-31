الاقتصاد

اعرف سعر ومواصفات السيارة هافال h6 2025 بالسوق المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 02:00 ص

قام وكيل هافال في مصر بإطلاق  طراز h6 موديل 2025 في السوق المحلية ، وذلك من قبل شركة جي بي غبور أوتو الوكيل المعتمد ، واليكم احدث اسعار السيارة  " هافال H6 HEV فيس لفت " والذي يصل إلى مليون و795 ألف جنيه مصري .


تأتي السيارة بمحرك تصل سعته إلى 1.5 لتر
عزم الدوران يبلغ نحو 233 نيوتن لكل متر كحد أقصى
كذلك ناقل الحركة أوتوماتيك بمعدل 7 سرعات


اما عن سعر ومواصفات مواصفات " هافال H6 " فقط وليست الفيس لفت فهي تأتي بمحرك سعته تصل إلى 1.5 لتر.
عزم الدوران للسيارة يبلغ نحو 230 نيوتن.
هذه السيارة مدعمة بنظام الجر الأمامي لنقل القوة للعجلات من الأمام.

نوضح لكم سعر سيارة " هافال H6 " بفئاتها المتنوعة وهي كالتالي:

الفئة الأولى 1.400.000 جنيه مصري.
الفئة الثانية 1.520.000 جنيه مصري.
الفئة الثالثة 1.550.000 جنيه مصري.
وعن الفئة الرابعة  والاخيرة من سيارة هافال H6 موديل 2025 الجديدة فهي تقدم للسوق المصرية بسعر  مليون و680 ألف جنيه .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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