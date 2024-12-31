شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ صندوق استثمار تنمية كابيتال على 21% من أسهم فيتال فارما والان مع تفاصيل الخبر

قدم صندوق استثمار تنمية كابيتال فينتشرز 2 (Tanmiya Capital Venture Fund II)، اخطارا إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا يفيد عزم الصندوق تقديم قرض إلى شركة فيتال فارما كونكوكشيونز (Vital Pharma Concoctions) قابل للتحويل إلى أسهم، وسيتمكن صندوق استثمار تنمية كابيتال فيتشرز 2 من الاستحواذ على أسهم الشركة بما يحقق للصندوق حصة ملكية لا تتجاوز 21% من أسهم الشركة.

وشهد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، بعض التعديلات ترتب عليها إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما دخلت تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون حيز التنفيذ أوائل يونيو الماضى.

ويعمل صندوق استثمار تنمية كابيتال فيتشرز2 في مصر من خلال أطرافه المرتبطة في الاستثمار في العديد من القطاعات، متمثلة في الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتمويل العقاري، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمستحضرات الغذائية وتصنيع المخللات.

وفى المقابل تعمل شركة فيتال فارما كونكوكشيونز من خلال أطرافها المرتبطة في مصر في قطاع تصنيع الأدوية البشرية، والمكملات الغذائية وعدد من الأدوية البيطرية.