شكرا لقرائتكم خبر عن مع تغيرات سعر الذهب اليوم فى مصر.. نصائح هامة للمستهلكين والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين بالتعاملات المسائية مع استقرار سعر الذهب العالمي عند 2622 دولارا، وتطور سعر الذهب في مصر، كما يقدم الخليج 365 عدد من النصائح.



سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4261 جنيها.

عيار 21 يسجل 3725 جنيها.

عيار 18 يسجل 3195 جنيهاً

الجنيه الذهب 29824 جنيها

شراء الذهب في مصر أصبح أسهل من أي وقت مضى، سواء كنت ترغب فى الاستثمار أو التوفير، وتبدأ من اختيار محلات الذهب الموثوقة، وتأكد من سمعتها وجودتها.

ويجب معرفة العيار عند شراء الذهب فيجب تحدد العيار المناسب لك، وعادة ما يكون 24 قيراطًا هو الأكثر نقاءً للسبائك الذهب

وتحديد الوزن المناسب من السبائك والعملات الذهب التي تتوفر بأوزان مختلفة، واختر ما يناسب ميزانيتك.

قارن الأسعار الخاصة بالمصنعية بين مختلف الأماكن قبل الشراء، و تأكد من الحصول على فاتورة تفصيلية توضح جميع المعلومات عن السبيكة.