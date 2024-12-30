الاقتصاد

أسعار ومواصفات هافال جوليون فيس ليفت 2025 بالسوق المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : اماني سمير

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 10:00 م

تتميز السيارة " هافال جوليون - فيس ليفت " 2025  بالسوق المصري بمجموعة من المواصفات القياسية وهي كالاتي :

تأتي السيارة بمحرك سعته تبلغ نحو 1.5 لتر، المحرك يقوم بتوليد قوة تصل إلى 150 حصان ، وعزم الدوران يبلغ نحو 220 نيوتن لكل متر،  وناقل الحركة أوتوماتيك بواقع 7 سرعات
وعن الأسعار للفئات الأربعة كالاتي  :

الفئة الأولى
1.200.000 جنيه مصري
الفئة الثانية
1.280.000 جنيه مصري
الفئة الثالثة
1.360.000 جنيه مصري
الفئة الرابعة
1.430.000 جنيه مصري

يذكر أنه تم طرح فئة واحدة من سيارة " هافال جوليون برو 2025 " في السوق المحلي وإليكم أهم التفاصيل حول سعر ومواصفات هذه السيارة وهي كالاتي :

محرك السيارة سعته تصل إلى 1.5 لتر
يستطيع المحرك توليد قوة تصل إلى 148 حصان
عزم الدوران يصل إلى 220 نيوتن لكل متر
ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك بمعدل 7 سرعات

تتمثل هذه السيارة في فئة
High Deluxe
وتأتي بسعر يصل إلى مليون و480 ألف جنيه مصري

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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