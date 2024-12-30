شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات هافال جوليون فيس ليفت 2025 بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

تتميز السيارة " هافال جوليون - فيس ليفت " 2025 بالسوق المصري بمجموعة من المواصفات القياسية وهي كالاتي :

تأتي السيارة بمحرك سعته تبلغ نحو 1.5 لتر، المحرك يقوم بتوليد قوة تصل إلى 150 حصان ، وعزم الدوران يبلغ نحو 220 نيوتن لكل متر، وناقل الحركة أوتوماتيك بواقع 7 سرعات

وعن الأسعار للفئات الأربعة كالاتي :

الفئة الأولى

1.200.000 جنيه مصري

الفئة الثانية

1.280.000 جنيه مصري

الفئة الثالثة

1.360.000 جنيه مصري

الفئة الرابعة

1.430.000 جنيه مصري

يذكر أنه تم طرح فئة واحدة من سيارة " هافال جوليون برو 2025 " في السوق المحلي وإليكم أهم التفاصيل حول سعر ومواصفات هذه السيارة وهي كالاتي :

محرك السيارة سعته تصل إلى 1.5 لتر

يستطيع المحرك توليد قوة تصل إلى 148 حصان

عزم الدوران يصل إلى 220 نيوتن لكل متر

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك بمعدل 7 سرعات

تتمثل هذه السيارة في فئة

High Deluxe

وتأتي بسعر يصل إلى مليون و480 ألف جنيه مصري