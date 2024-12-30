شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار ومواصفات هافال جوليون فيس ليفت 2025 بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : اماني سميرالإثنين، 30 ديسمبر 2024 10:00 م
تتميز السيارة " هافال جوليون - فيس ليفت " 2025 بالسوق المصري بمجموعة من المواصفات القياسية وهي كالاتي :
تأتي السيارة بمحرك سعته تبلغ نحو 1.5 لتر، المحرك يقوم بتوليد قوة تصل إلى 150 حصان ، وعزم الدوران يبلغ نحو 220 نيوتن لكل متر، وناقل الحركة أوتوماتيك بواقع 7 سرعات
وعن الأسعار للفئات الأربعة كالاتي :
الفئة الأولى
1.200.000 جنيه مصري
الفئة الثانية
1.280.000 جنيه مصري
الفئة الثالثة
1.360.000 جنيه مصري
الفئة الرابعة
1.430.000 جنيه مصري
يذكر أنه تم طرح فئة واحدة من سيارة " هافال جوليون برو 2025 " في السوق المحلي وإليكم أهم التفاصيل حول سعر ومواصفات هذه السيارة وهي كالاتي :
محرك السيارة سعته تصل إلى 1.5 لتر
يستطيع المحرك توليد قوة تصل إلى 148 حصان
عزم الدوران يصل إلى 220 نيوتن لكل متر
ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك بمعدل 7 سرعات
تتمثل هذه السيارة في فئة
High Deluxe
وتأتي بسعر يصل إلى مليون و480 ألف جنيه مصري
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز