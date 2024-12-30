شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30-12- 2024 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ24.250 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 22 مبلغ 29.650 ريال وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار الذهب سعر الذهب:

عيار 24 سجل 32.350 ريال.

عيار 22 سجل 29.650 ريال.

عيار 21 سجل 28.300 ريال.

عيار 18 24.250 ريال.

عيار 14 18.875 ريال.

عيار 12 16.175 ريال.

الاونصة 1006.025 ريال.

الجنيه الذهب 226.400 ريال.

الأونصة بالدولار 2621.81 دولار.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



