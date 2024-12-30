شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر والدول العربية وتأثره بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى الأسواق العربية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 تباينًا طفيفًا، حيث شهد الذهب استقرارًا نسبيًا فى بعض الدول، بينما انخفضت أسعاره فى دول أخرى بسبب التقلبات فى الأسواق العالمية. يأتى ذلك وسط ترقب الأسواق للقرارات الاقتصادية الجديدة، مع زيادة فى الطلب على الذهب كملاذ آمن فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

يأتي هذا الاستقرار وسط متابعة الأسواق لأسعار الفائدة الأمريكية والتغيرات الجيوسياسية، والتي تلعب دوراً كبيراً في تحديد اتجاهات الذهب.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

التوقعات المستقبلية

يراقب المستثمرون والمتداولون تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وسط توقعات بتحركات جديدة في الأسعار خلال الأيام المقبلة، وفقاً للتقارير الصادرة عن الأسواق المالية العالمية.

وننشر لكم سعر الذهب اليوم 30 ديسمبر في مصر والدول العربية: سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى مصر

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4251 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 3720 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3189 جنيهاً.

- سعر جنيه الذهب 29760 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى السعودية

- سعر الذهب عيار 24 بـ 314.50 ريال سعودى.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 275.25 ريال سعودى.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 235.75 ريال سعودى.

- سعر جنيه الذهب بـ 2201.50 ريال سعودى.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى الإمارات

- سعر الذهب عيار 24 بـ 315.50 درهم إماراتى.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 282.75 درهم إماراتى.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 242.50 درهم إماراتى.

- سعر جنيه الذهب بـ 2262 درهم إماراتى.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى الكويت

- سعر الذهب عيار 24 بـ 25.900 دينار كويتى.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 22.650 دينار كويتى.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 19.425 دينار كويتى.

- سعر جنيه الذهب بـ 181.300 دينار كويتى.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى قطر

- سعر الذهب عيار 24 بـ 306.25 ريال قطرى.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 267.25 ريال قطرى.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 229.50 ريال قطرى.

- سعر جنيه الذهب بـ 2143 ريال قطرى.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى البحرين

- سعر الذهب عيار 24 بـ 31.575 دينار.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 27.675 دينار.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 23.675 دينار.

- سعر جنيه الذهب بـ 220.975 دينار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى اليمن

- سعر الذهب عيار 24 بـ 20940 ريال.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 18330 ريال.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 15710 ريال.

- سعر جنيه الذهب بـ 146610 ريال.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى الأردن

- سعر الذهب عيار 24 59.600 دينار.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 52.200 دينار.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 44.700 دينار.

- سعر جنيه الذهب بـ 417.300 دينار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى الجزائر

- سعر الذهب عيار 24 11410 دينار.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 9990 دينار.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 8560 دينار.

- سعر جنيه الذهب بـ 79890 دينار.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى لبنان

- سعر الذهب عيار 24 7535000 ليرة.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 6590000 ليرة.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 5650000 ليرة.

- سعر جنيه الذهب بـ 52735000 ليرة.

سعر الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 فى السودان

- سعر الذهب عيار 24 بـ 50500 جنيه سودانى.

- سعر الذهب عيار 21 بـ 44200 جنيه سودانى.

- سعر الذهب عيار 18 بـ 37900 جنيه سودانى.

- سعر جنيه الذهب بـ 353500 جنيه سودانى.