شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين 30- 12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وبعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 30-12-2024، خلال التعاملات المسائية. وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم

50.78 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.71 جنيه للشراء. 53.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.68 جنيه للشراء. 64.14 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.04 جنيه للشراء. 165.17 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.49 جنيه للشراء. 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.81 جنيه للشراء. 13.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.88 جنيه للشراء. 13.95 جنيه للبيع.

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