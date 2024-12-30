شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشترى سبيكة ذهب عقب تحرك سعر الذهب فى مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المستهلك عن شراء سبيكة ذهب بسعر ملائم من الأوزان الخفيفة، وهناك عدد من السبائك ذات وزن يبدأ من نصف جرام وحتي 2.5 جرام وهي الأكثر انتشاراً في مصر، فكيف نشتري السبيكة؟

أولا تحديد سعر الذهب عيار 24 وهو المكون للسبائك الذهب في مصر ، ثم نضيف عليه مصنعية الشركات والتي تختلف من وزن إلي أخر.

وعن مصنعية السبائك الذهب فتبدأ من 175 جنيها للوزن واحد جرام أما مصنعية سبيكة وزنها 2.5 جرام تصل 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

وهناك نصائح مهمه عند شراء السبائك ، منها التحقق من الجودة، فيجب التأكد من أن السبيكة تحمل ختم الجودة والمواصفات القياسية من مصلحة الدمغة المصرية، كما يجب أن تحتفظ بالقاتورة الخاصة بشراء السبيكة.