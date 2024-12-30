شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 30-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30-12-2024.

إيقاف تداول 11 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: بريميم هيلثكير جروب، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وفتنس برايم للأندية الصحية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 26 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.35%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 45.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.8 مليون جنيه، 38.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 69.2 ألف جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10049 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 143 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 8.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.91%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.556 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.35%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 52.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 78.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.23%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.65%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 159.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.15%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.87%.