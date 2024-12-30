شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى قطر اليوم الإثنين 30-12-2024.. عيار 21 بـ268.00 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 30-12-2024 في قطر حيث سجل عيار 21 مبلغ 268 ريال وعيار 18 مبلغ 229.75 ريال.

عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 306.50 ريال.

عيار 22 سجل 281.00 ريال.

عيار 21 سجل 268.00 ريال.

عيار 18 سجل 229.75 ريال.

عيار 14 سجل 178.75 ريال.

عيار 12 سجل 153.25 ريال.

الأونصة 9530.50 ريال.

الجنيه الذهب 2145.00 ريال.

الأونصة بالدولار 2620.03 دولار.

ويعد سعر الذهب في قطرمن المؤشرات الاقتصادية التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال القطرى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



