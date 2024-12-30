الاقتصاد

سعر الذهب فى العراق اليوم الاثنين 30-12-2024 عيار 21 بـ 96400 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 30 ديسمبر 2024 06:00 م

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 30-12-2024 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق كالتالى: عيار 24 سجل  110100 دينار عيار 22 سجل  100900 دينار عيار 21 سجل  96400 دينار عيار 18 سجل  82600 دينار عيار 14 سجل  64200 دينار عيار 12 سجل  55100 دينار الأونصة 3425200 دينار الجنيه الذهب 770900 دينار الأونصة بالدولار 2620.03 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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