شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى العراق اليوم الاثنين 30-12-2024 عيار 21 بـ 96400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 30-12-2024 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق كالتالى: عيار 24 سجل 110100 دينار عيار 22 سجل 100900 دينار عيار 21 سجل 96400 دينار عيار 18 سجل 82600 دينار عيار 14 سجل 64200 دينار عيار 12 سجل 55100 دينار الأونصة 3425200 دينار الجنيه الذهب 770900 دينار الأونصة بالدولار 2620.03 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



