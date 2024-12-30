شكرا لقرائتكم خبر عن نقل وترميم أكثر من 56 ألف قطعة.. السياحة تعلن نسب التنفيذ بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار رسميًا عن نسب التنفيذ بمشروع المتحف المصري الكبير، والأعمال المنتهية والتي لم تنته بعد، حيث جاءت النسب كالآتي:

• الموقف الحالي: إنجاز حوالي 99.75% الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و99% من التشطيبات الداخلية، و98% من أعمال الأرضيات الساحات الخارجية والزراعات، و96% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و93% من أعمال الطرق الخارجية المحيطة بالمشروع، و99.8% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون).



• نقل وترميم أكثر من 56 ألف قطعة أثرية إلى المتحف



• 16 أكتوبر: التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، وكان المتحف قد بدأ في 8 مارس 2023 تنظيم جولات إرشادية بالمناطق التي استلمتها شركة ليجاسي للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، ويمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط (تشمل الحدائق والمنطقة التجارية، منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي)، كما شهد في 1 ديسمبر 2023 افتتاح تجريبي للدرج العظيم.



• فبراير: حصول مشروع المتحف المصري الكبير على الشهادة الدولية EDGE Advance إيدچ المتطورة للمباني الخضراء والمعتمدة من مؤسسة التمويل الدولية أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي، كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط.



• 9 ديسمبر: فوز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024.



• ديسمبر: توقيع هيئة المتحف المصري الكبير، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون بهدف تعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث.



• 13 ديسمبر: حصول المتحف المصري الكبير على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوي العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك (FIDIC) 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع جوائز مستخدمي عقود الفيديكFIDIC) ) الدولية. وتعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها لمشروع مصري، وتعكس نجاح إدارة وتنفيذ عقود الفيديكFIDIC) ) دون أي منازعات بين الأطراف.