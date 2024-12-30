شكرا لقرائتكم خبر عن تسلسل زمنى.. أبرز افتتاحات مشروعات الآثار والمتاحف خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الإنجازات الصادر عن وزارة السياحة والآثار عن أبرز افتتاحات مشروعات الآثار والمتاحف خلال 2024، وهي:

• 16 يناير : افتتاح محطات الطاقة الشمسية في خمسة مواقع للتراث العالمي المصري ومتاحف وهى مركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، وقصر محمد على بالمنيل، ومتحف شرم الشيخ، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية.

• 11 فبراير: افتتاح مقبرة نفرحتب بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر بعد الإنتهاء من أعمال ترميمها.

• 18 فبراير: افتتح وزير السياحة والآثار برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة بعد ترميمهما.

• 20 فبراير: افتتح الوزير قاعة عرض مخطوط سفر المزامير بالمتحف القبطي بمصر القديمة وذلك بعد الإنتهاء من مشروع ترميم المخطوط وتوثيقه وذلك خلال الاحتفال بمرور 114 عام على إنشاء المتحف.

• 22 فبراير: افتتاح المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

• 4 مارس: افتتاح مسجد علي المحلي بمدينة رشيد، بعد ترميمه وتطويره بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف.

• 4 مارس: افتتاح مسجد الشيخ تقي بمدينة رشيد، وذلك بعد الإنتهاء من مشروع الترميم والصيانة المتكامل له.

• 28 مايو: افتتاح مسجد الطنبغا الماريداني بمنطقة الدرب الأحمر بعد الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع ترميمه.