شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 30-12-2024 فى نهاية التعاملات.. يسجل 50.78 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 سعر الدولار اليوم الإثنين 30-12-2024 الآن أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و50.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك القاهرة 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.81 جنيه للشراء.

50.91 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "Cib"

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.