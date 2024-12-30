شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على تمويلي للمشروعات متناهية الصغر بقيمة 2.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقين على شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 1.5 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار جنيه، وصفقة على شركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان بحجم تداول 9800 سهم بقيمة 9.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة ريلاينس للمشروعات العقارية والسياحية بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.1 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار جنيه عبر تنفيذ 122 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.35%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 45.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 16.8 مليون جنيه، 38.4 مليون جنيه، 13.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 69.2 ألف جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10049 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة.