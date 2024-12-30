شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعلن فى تقرير إنجازاتها.. مصر استقبلت 14.3مليون سائح من يناير وحتى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة السياحة والآثار في تقرير إنجازاتها لعام 2024، أن بلغت أعداد السائحين الوافدين منذ بداية العام الجاري وحتى شهر نوفمبر 14.3 مليون سائح وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 3.97% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وذكرت الوزارة أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر تشهد خلال العام الجاري نسبة نمو، على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت حققت أعداد الليالي السياحية نمواً حيث بلغت 151.3 مليون ليلة بنسبة زيادة قدرها 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ حجم الإيرادات 14.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 7.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لشهر مايو من العام الجاري، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا (2023).