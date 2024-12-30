شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 30-12-2024 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغولالإثنين، 30 ديسمبر 2024 03:20 م
استقرت أسعار صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم الأثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
12.89جنيه للشراء.
13.96جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.99جنيه للشراء.
13.96جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.00جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي
12.99جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني
13.10جنيه للشراء.
13.97جنيه للبيع.
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