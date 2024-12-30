شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية إجازة يوم الأربعاء مطلع عام 2025 بمناسبة انتهاء السنة المالية والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.