شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع الإغلاق.. أسعار العملات اليوم الإثنين 30- 12– 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض الدولار وبعض العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري مع إغلاق البنوك اليوم الأثنين 30-12-2024. وجاءت الأسعار في البنك الأهلي المصري كالآتي: سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم 50.78 جنيه للشراء. 50.88 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.86 جنيه للشراء. 53.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.78 جنيه للشراء. 64.14 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 164.04 جنيه للشراء. 165.17 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.49 جنيه للشراء. 13.55 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.81 جنيه للشراء. 13.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.88 جنيه للشراء. 13.95 جنيه للبيع.

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