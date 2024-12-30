شكرا لقرائتكم خبر عن 74.11 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم وسط تعاملات ضعيفة قبل نهاية العام مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم النمو في أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات إلى 74.11 دولار للبرميل، وبلغ عقد مارس الأكثر تداولا 73.73 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات إلى 70.52 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وصعد الخامان 1.4% الأسبوع الماضي بدعم من سحب كميات أكبر من المتوقع من مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الجاري مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم الإجازات.