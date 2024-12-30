شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الإثنين 30-12-2024 فى الكويت.. عيار 18 بـ 19.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب الاثنين 30-12-2024 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 مبلغ 23.750 دينار، أما سعر الذهب عيار 18 سجل 19.450 دينار كويتي.

يعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى: عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 سجل 25.925 دينار.

عيار 22 سجل 23.750 دينار.

عيار 21 سجل 22.675 دينار.

عيار 18 سجل 19.450 دينار.

عيار 14 سجل 15.125 دينار.

عيار 12 سجل 12.950 دينار.

الأونصة تسجل 806.150 دينار.

الجنيه الذهب يسجل 181.425 دينار.

الأونصة بالدولار 2620.03 دولار.