شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سير العمل بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سير العمل بمنطقة الزيتونة، وهى إحدى مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، بمدينة سانت كاترين، ويرافقهما مسئولو الوزارة، والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمكونات منطقة الزيتونة، ومنها: مشروع محطة معالجة الصرف الصحي وخزان المياه بالمنطقة، موجهاً بسرعة البدء في الأعمال الخاصة ببناء سور يحيط بها، والانتهاء من غرف الكهرباء والاستعانة بشركات أخرى، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة.



جانب من الزيارة

كما تجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المباني السكنية بمنطقة الزيتونة، للوقوف على نسب إنجاز الوحدات، موجهاً بدفع العمل بالمشروع، ومنها أعمال المسطحات، ومراجعة أعمال التشطيبات الخارجية والواجهات وتلافي الملاحظات، والبدء في أعمال تنسيق الموقع المحيطة بالمباني التي انتهى التشطيب بها، والانتهاء من مختلف الأعمال بالمشروع بالتوازي مع التشطيب الداخلي والخارجي للمباني.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، سير العمل بمشروعي دور العبادة، ومنها أعمال المسجد بالمشروع، حيث تم متابعة الانتهاء من الملاحظات التي تم إبداؤها خلال زيارته الأخيرة، ومراجعة الأعمال بها، وكذا تفقد الكنيسة المتواجدة بالمشروع، وعاين التصميم الخارجي بها، موجهاً بتوفير جميع التوريدات للانتهاء من الأعمال ودراسة مقترح إلحاق مبنى خدمي بالكنيسة يراعى في تنفيذه الطابع العام للمكان.



مشروعات التطوير

جدير بالذكر أن منطقة الزيتونة تضم 21 مجمعا بها 564 وحدة (26 وحدة بكل مجمع - أرضى + أول)، تشطيب فوق متوسط – فاخر، بمساحات من 100 : 230 م2)، وأعمال تنسيق الموقع، إضافة إلى إنشاء خدمات متكاملة (مسجد – كنيسة – محال تجارية).