شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يواصل جولته بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم بسانت كاترين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتفقد الفندق الجبلى والنزل البيئي القديم والجديد ٢ ومبنى السلام والساحة الخارجية، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الفندق الجبلى بمساحة 12900 م2، ويتكون من (144 غرفة متنوعة وأجنحة)، ويتمتع باطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة، ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود فى الجبل بوادى الراحة لإنشاء الفندق الجبلى، ليضم جميع المقومات التى تجعله فندقا عالميا يتمتع باطلالات متعددة.

وخلال الجولة، وجه وزير الإسكان، بتكثيف العمل بمشروع الفندق الجبلي، والمتابعة الميدانية للأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، كما تجول بقاعة المسرح بالفندق، وغرف الكهرباء بالمشروع، ومختلف مكونات المشروع،.

كما تجول المهندس شريف الشربيني، بموقع النزل البيئي القديم، والذي يتضمن تطوير (74) شاليها، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع تضمن الوحدات والشاليهات ومختلف المكونات، موجهاً بمراعاة الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، والمتابعة الدقيقة لمشروعات المرافق (مياه – غاز - كهرباء).

كما تفقد وزير الإسكان مبنى استراحة كبار الزوار بالنزل البيئي القديم، وتابع أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال الإنارة ومختلف الأعمال الأخرى، مبديا تشديده على عدم تأخر معدلات ونسب التنفيذ، حيث وجه الشركة المنفذة بوضع جدول زمني مكثف للانتهاء من الأعمال الجارية، وبتكثيف عدد العمالة بالمشروع، وان يكون البرنامج أسبوعيا موضحا به المستهدفات بالمشروع.

وتفقد الوزير، أعمال التشطيبات والتأثيث بمشروع إنشاء النزل البيئى الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة علي مساحة 39500 م2، والذي يتكون من 7 مبان بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحاً فندقيا بيئياً)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشى (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.

ووجه وزير الإسكان بمتابعة حجم الأعمال الجارية ومراجعة التوقيتات المتوقعة للانتهاء من الأعمال وتشطيبات النجارة بالشاليهات، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

كما تفقد وزير الإسكان، مبنى وساحة السلام بمساحة 7300 م2، والساحة الخارجية بمساحة 12000 م2 وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبني عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافيتريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع إخفاء خدماتها الضرورية في مبني تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية.





مشروع التجلى الاعظم