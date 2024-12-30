شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 30-12-2024 فى الأردن وعيار 24 بـ59.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 30-12-2024 حيث سجل سعر عيار 24 مبلغ 59.800 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين فى الأردن كالتالى:

عيار 24 سجل 59.800 دينار.

عيار 22 سجل 54.800 دينار.

عيار 21 سجل 52.300 دينار.

عيار 18 سجل 44.900 دينار.

عيار 14 سجل 34.900 دينار.

عيار 12 سجل 29.900 دينار.

الاونصة 1860.200 دينار.

الجنيه الذهب 418.700 دينار.

الأونصة بالدولار 2620.03 دولار.

