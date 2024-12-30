الاقتصاد

544.7 مليار ريال تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال خلال 2023

0 نشر
اليوم - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 544.7 مليار ريال تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف نتائج المسح الاقتصادي الشامل في الصادر عن هيئة الإحصاء، أن تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال بلغت في 2023 نحو 544.7 مليار ريال.
وأصدرت الهيئة نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023، التي تضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.

نتائج المسح الاقتصادي الشامل

أظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 مليار ريال.
وأضافت أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال.
وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا