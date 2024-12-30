شكرا لقرائتكم خبر عن 544.7 مليار ريال تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال خلال 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف نتائج المسح الاقتصادي الشامل في السعودية الصادر عن هيئة الإحصاء، أن تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال بلغت في 2023 نحو 544.7 مليار ريال.
وأصدرت الهيئة نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023، التي تضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.
وأضافت أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال.
وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.
وأصدرت الهيئة نشرة المسح الاقتصادي الشامل 2023، التي تضمنت مجموعة من المؤشرات الرئيسة، التي تعكس أبرز الملامح الهيكلية لقطاع الأعمال.
نتائج المسح الاقتصادي الشاملأظهرت نتائج المسح الاقتصادي الشامل للعام 2023م، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 5.292 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 2.165 مليار ريال.
وأضافت أن قيمة إجمالي تكوين رأس المال الثابت لهذا القطاع بلغت 867.8 مليار ريال.
وتسهم نتائج المسح الاقتصادي الشامل في تكوين بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من الدقة والشمولية والاحترافية؛ لتبرز حجم النمو الاقتصادي الحقيقي والفعلي في المملكة، وتلبية متطلبات المنظمات الإحصائية، والجهات المحلية والإقليمية والدولية.
يذكر أن المسح الاقتصادي الشامل يُعد بمثابة قاعدة متكاملة للبيانات الاقتصادية، ويُسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، ويوفر بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة ومحدثة وأكثر تفصيلًا عن المنشآت في المملكة؛ لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمكينهم من تطوير وتنمية قطاع الأعمال في المملكة.