شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى مصر اليوم الإثنين 30-12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الخضار في مصر اليوم الأثنين 30-12-2024، والتي شهدت تباين بين انخفاض بعض الخضروات وثبات أخرى نتيجة لتوافر المعروض منها، وفقا لبيانات شعبة الخضروات وموقع سوق العبور للجملة.

وفي ما يلي أهم المعلومات عن الخضروات في مصر وأسعارها في السوق المصري، حيث يضاف تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وتراجع متوسط سعر كيلو البطاطس في سوق العبور وفقا لسوق الجملة ليسجل من 4.5 إلى 11.5 جنيها، واستقر متوسط سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الكوسة ليصبح من 8 إلى 16 جنيها.

وسجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها، وسعر كيلو البصل الأبيض من 8 إلى 14 وسجل سعر كيلو البصل الأحمر من 9.5 إلى 11.5 جنيها.

ووفقا لأرقام سوق الجملة، فقد تراجع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى ما بين 4 إلى 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو الجزر ليسجل من 3 إلى 6 جنيهات وسجل سعر كيلو الباذنجان البلدى من 5 إلى 10جنيها، وتراجع سعر كيلو الملوخية من 7 إلى 9 جنيهات بالجملة.