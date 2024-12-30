شكرا لقرائتكم خبر عن في التعاملات الصباحية.. سعر الدولار والعملات اليوم الإثنين 30- 12– 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها. وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الأثنين 30-12-2024، في البنك الأهلي المصري. وجاءت الأسعار كالآتي: سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم 50.8 جنيه للشراء. 50.9 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.94 جنيه للشراء. 53.10 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.84 جنيه للشراء. 64.07 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 164.10 جنيه للشراء. 165.18 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.49 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.81 جنيه للشراء. 13.85 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.89 جنيه للشراء. 13.96 جنيه للبيع.

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