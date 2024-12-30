الاقتصاد

عمومية «المنجم للأغذية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المنجم للأغذية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي انعقدت أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/02/15م ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 2029/02/14م.

أخبار متعلقة

 

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «ينساب» عن النصف الثاني من 2024
تغطية اكتتاب حقوق الأولوية لـ«سلامة للتأمين» بنسبة 86.86%
والأعضاء المنتخبون هم: صالح المنجم، وثامر أبانمي، ونادر الوهيبي، وعبدالله باوزير، وسليمان القويز، وم. حسن الجابري.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا