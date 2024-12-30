شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المنجم للأغذية» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المنجم للأغذية الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، التي انعقدت أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/02/15م ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 2029/02/14م.
والأعضاء المنتخبون هم: صالح المنجم، وثامر أبانمي، ونادر الوهيبي، وعبدالله باوزير، وسليمان القويز، وم. حسن الجابري.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2025/02/15م ولمدة 4 سنوات حتى تاريخ 2029/02/14م.
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